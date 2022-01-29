Гороскоп на 30 января для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 30 января 2022 года запрещает любые разрушения: например, нельзя копать землю, убивать насекомых или мысленно планировать какую-то месть или иную пакость. День пройдет хорошо, если мыслить позитивно, сообщает УНИАН.

Также стоит избегать общения с начальством и иными людьми, что наделены властью, под запретом – брать деньги в долг. К денежным вопросам вообще стоит подходить особо осторожно.

День не подходит для резких перемен и активных действий: поберегите силы и нервы.

Овен

Чаще улыбайтесь и делайте комплименты – это поможет заручиться поддержкой нужных людей. Сегодня важно быть пунктуальным и физически активным.

Телец

Рационально смотрите на вещи и беритесь лишь за те дела, что приносят удовольствие. Всё, что сделано через силу – в конечном итоге пойдет насмарку.

Близнецы

Ваша инициативность будет высоко оценена, а вот болтливость может выйти боком.

Любимый человек нуждается в искренних комплиментах, а ваш желудок – в овощах и фруктах.

Рак

Хорошее время для творчества. И не бойтесь хвалить свою работу: сейчас не время скромничать. А вот брать в долг категорически не стоит.

Лев

Не поддавайтесь чувствам и четко рассчитывайте силы: эмоции могут подтолкнуть к неправильному решению, а груз усталости – разрушить давно распланированные планы.

Дева

День не подходят для авантюр – скорее для отдыха. Кто-то из окружения нуждается в вашем внимании: будьте щедрее в вопросах помощи.

Весы

Не отказывайтесь от чужих советов. И помните: отдых – это хорошо, но вы рискуете утратить позиции, которых уже успели добиться.

Скорпион

Вам благоволит удача – особенно в добрых делах. И не бойтесь мечтать: грезы скрасят ваше одиночество.

Стрелец

Прекрасное время, чтобы отключить телефон и отдохнуть в уединении. Это придаст сил – не только физически, но и душевно.

Козерог

Вам будут навязывать помощь и советы – но резко отказываться не стоит, проявите такт и вежливость.

Сейчас плохое время для серьезных финансовых решений.

Водолей

Послушайте любимую музыку: она поднимет настроение и задаст нужный темп рабочим проектам.

Поберегите глаза: они сегодня особенно уязвимы.

Рыбы

День обещает сюрпризы и суету. Но назвать его неудачным нельзя. Просто постарайтесь избегать ссор (особенно с любовным партнером) и следить за рационом (стоит добавить в меню рыбные блюда).