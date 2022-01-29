На Донбассе вторые сутки подряд сохраняется "тишина"

В субботу, 29 января, на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает РБК-Украина.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано" , - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Отметим, что на Донбассе обстрелы не фиксируются с 28 января.

Напомним, в течение суток 27 января боевики России дважды нарушили режим прекращения огня.

При этом 25 января в результате обстрелов на Донбассе были ранены двое украинских военных.