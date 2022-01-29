Резников прокомментировал отказ Германии предоставить оружие

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что отказ Германии предоставить Украине оружие вряд ли будет хорошим для будущего Европейского союза. По его словам, это не то европейское лидерство, которое ожидается от крупной западной страны, сообщает РБК-Украина.

“Я не очень понимаю истинные причины этого (отказа Германии предоставить оружие Украине: - ред.), ведь новая коалиция не должна быть гораздо менее связана с президентом РФ Владимиром Путиным, в отличие от предыдущего правительства. Или это просто политический прагматизм? Я не уверен, что это хорошее дело для будущего Европейского союза", - сказал министр .

При этом Резников выразил надежду, что Германия передумает относительно поставок оружия Украине.

"Но я надеюсь, что немцы изменят свою позицию. Мы ведь просим оружие, чтобы защитить нашу страну" , - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия исключает возможность поставки летального оружия Украине, поскольку в стране действует запрет на экспорт оружия в кризисные регионы.

В то же время министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что готова передать Украине 5 тысяч касок для военных.