6 советов, как выбрать мужской кошелек

Казалось бы, кошелек – тот аксессуар, на выбор которого не стоит тратить много времени. Мы же свято убеждены, что он может не только о тебе многое рассказать, но и дополнить твой образ, сообщает 24 Канал.

Стильный и качественный кошелек не только поддерживать порядок с твоими деньгами и картами. Он еще и может стать отличным дополнением к твоему образу. Далее, как выбрать именно тот аксессуар, который подойдет тебе.

1. Проанализируй, сколько тебе нужно места

Носить кошелек в карманах брюк – плохой вкус. Поэтому тебе нужно понимать, где именно ты его будешь носить. То ли в кармане куртки, то ли в напоясной сумке, то ли в рюкзаке. Это позволит тебе определиться с габаритами кошелька.

2. Предпочитай качество

Особенно если ты хочешь, чтобы кошелек долго служил и сохранял свой внешний вид. Наиболее универсальными будут кошельки из кожи. Она и долговечна, и отлично сочетается с любой одеждой. Более того, со временем такой кошелек получает определенный винтажный характер. Не меньшего внимания заслуживают фурнитура, швы, отделка краев.

3. Материал важен

Это могут быть и кожаные, и тканевые, и любые другие варианты. Тебе важно выбрать именно кошелек, который будет подчеркивать твой образ.

Например, тканевый может подойти, если ты много тренируешься и берешь вещи в спортзал.

может подойти, если ты много тренируешься и берешь вещи в спортзал. Кожаные модели дополняют как классический сдержанный стиль, так и подходят для повседневной носки.

Какой бы материал ты ни предпочел, не забывай о том, что кошелек должен быть качественным. В противном случае он не прослужит тебе долго.

4. Предпочитай классику

Мы бы не рекомендовали тебе кошельки с забавными принтами. Они, конечно же, могут многое рассказать о своем владельце. Но, например, при свидании такой аксессуар может немного испортить впечатление, которое о тебе уже успела сложить девушка. И здесь нет ничего удивительного. Представь себе ситуацию: во время свидания ты рассказывал об руководящей должности, а уже через час вытаскиваешь кошелек с динозавриками, чтобы рассчитаться за кофе.

Если хочешь избежать неудобных ситуаций – предпочти классические кошельки. Это беспроигрышный вариант на все случаи жизни.

5. У тебя может быть несколько кошельков

Если ты выбираешься куда-нибудь на прогулку, то можешь взять классический кошелек, в который положишь ровно ту сумму, с какой не жалко проститься за один раз. А для походов в театр или на светские мероприятия предпочитай элегантный аксессуар, который не будет слишком громоздким. Выбор кошелька под ситуацию позволит тебе избежать неудобства.

6. Не забывай о типе кошелька

Если ты не пользуешься картами, то можешь спокойно приобрести кошелек-зажим для наличных денег. Это минималистическое решение, которое не только займет мало места в кармане твоего пиджака, но может дополнить твой образ. Если же ты предпочитаешь габаритные модели, то позаботься о том, чтобы такой кошелек не был забит до отказа. Он должен сохранять свою форму, а также не слишком тяготить твою руку.

Совет: в кошельке должна быть одна кредитная карта, которой ты пользуешься, наличные деньги на текущие расходы и, возможно, несколько визиток. Не стоит превращать его в склад документов и других вещей, связанных с твоей жизнью.