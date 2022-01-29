Порошенко призвал страны НАТО дать Украине оружие

Пятый президент Петр Порошенко призвал других членов НАТО брать пример с британских и американских поставок оружия. Ведь предыдущая безнаказанность Путина привела к тому, что он собирается перекроить политическую карту мира и возродить новую версию СССР, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет британское издание The Times.

"Путин воспринимает себя между императором и Богом... Он думает, что может делать все, что хочет. Он хочет воспроизвести "вторую версию" Советского Союза, в котором Украина является лишь частью пазла, без которой не может существовать карта" , – процитировало The Times слово Порошенко.

Предлагая советы администрации президента Зеленского, как лучше подготовить народ к войне, Порошенко выделил Великобританию, как одного из ведущих союзников Украины, и призвал раздробленную политическую элиту его страны последовать примеру коалиции военного времени Черчилля.

"Черчилль – мой пример в этой ситуации. В начале Второй мировой войны он был самым активным и критически настроенным к своим оппонентам, однако он создал правительство национального единства. Многим украинским политикам следует очень внимательно изучить британскую историю и учесть, что Черчилль чрезвычайно популярен в Украине" , – сказал Порошенко.

"Зеленский – мой оппонент, но Путин – враг Украины. Я готов подставить плечо правительству и президенту, чтобы поддержать Украину" , – добавил политик.

Британское издание констатирует, что при руководстве Зеленского Украина выглядит очень плохо подготовленной к войне. Несмотря на еженедельный рост численности российских войск на севере и востоке Украины – в настоящее время на местах сосредоточены около 70 батальонных тактических групп общей численностью более 127 тысяч солдат – и формирование российских военно-морских сил на юге, есть мизерные признаки широкомасштабной гражданской подготовки к конфликту.

Несмотря на недавние поставки легкого противотанкового оружия и противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", переданных Великобританией и США Украине, Порошенко отметил значительные пробелы в военной и гражданской подготовке своей страны. По его словам, армия по-прежнему получает низкую заработную плату, силы территориальной обороны не подготовлены, а стратегический резерв вооруженных сил не боеспособен.

"Солдаты на линии фронта получают меньше охранника в супермаркете. И мы должны увеличить расходы на организацию сил территориальной обороны, чтобы увеличить цену, которую Путин будет платить за вторжение. Каждый дом должен быть проблемой для российских солдат" , – говорит Порошенко.

Порошенко отмечает – снабжение союзниками оборонного оружия в Украине может изменить цену возможного вторжения для России.