Франция готова направить военных в Румынию

Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что Франция планирует направить несколько сотен своих военных в Румынию в рамках возможного развертывания НАТО. Такое решение принимается на фоне угрозы вторжения РФ в Украину, сообщает РБК-Украина.

"Мы готовы к тому, чтобы развернуть наших военных в Румынии - стране, граничащей с Украиной - при соответствующем решении НАТО" , - сказала Парли.

Она добавила, что в четверг посетила Бухарест, чтобы обсудить размещение французских войск в Румынии.

"Это причина, по которой я отправился в Румынию в четверг. Мы, очевидно, обменялись мнениями с нашими румынскими партнерами по этому вопросу" , - заявила она.

Ранее сообщалось, что газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в британском оборонном ведомстве, сообщила, что Соединенное Королевство и США рассматривают возможность отправить по 1 тысячи военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию.

В свою очередь министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что НАТО рассматривает возможность размещения дополнительных войск в Словакии.