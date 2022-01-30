Посольство США призывает американцев уезжать из Украины уже сейчас

Посольство США в Украине обратилось к гражданам Соединенных Штатов с рекомендацией покинуть территорию страны из-за роста угрозы военных действий, которые может спровоцировать Россия, сообщает Украинская правда.

В список стран, через которые гражданам США рекомендуют добираться на родину, вошли все страны, с которыми граничит Украина. Речь идет о Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове. Исключением стали Россия и Беларусь, а также часть Молдовы – Приднестровье.

"Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за роста угрозы российских военных действий и может ухудшаться без предупреждения. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт.

Посольство США в Киеве остается открытым и может обрабатывать американские паспорта и консульские отчеты о рождении за границей, а также может предоставлять ссуды гражданам США, которые пока не могут позволить себе приобрести коммерческий билет в Соединенные Штаты" , – говорится в сообщении.

26 января в посольстве США в Украине уже публиковали рекомендации для своих граждан покинуть Украину из-за "непредсказуемой" ситуации безопасности с российскими войсками на границах.