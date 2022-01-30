В iPhone нашли "секретную кнопку" и о ней уже гудит вся сеть

В соцсети TikTok стало вирусным видео о "секретной кнопке" iPhone. Миллионы пользователей были шокированы, когда узнали, что их смартфон имеет на одну кнопку больше, чем они думали, сообщает Обозреватель.

Автор видеоролика под ником ellyawesometech на своей странице в TikTok рассказала, что многие просто не умеют пользоваться своим iPhone, ведь никогда даже не замечали "секретную кнопку" на задней панели, а она значительно облегчает пользование смартфоном.

Лайфхак оказался так полезен, что стал распространяться с молниеносной скоростью. Только за сутки видео набрало более миллиона просмотров. Некоторые из пользователей в комментариях вообще отметили, что увиденное "навсегда изменило их жизнь".

Женщина подчеркнула, что функция Back Tap существует на iPhone уже достаточно давно. Она доступна на всех телефонах Apple с операционной системой iOS 14. Следует отметить, что это обновление было выпущено еще в сентябре 2020 года.

По легкому стуку по задней части телефона в области логотипа Apple, устройство может выполнить любую функцию, заранее запрограммированную через панель настроек.

Back Tap позволяет мгновенно открыть камеру, включить фонарик или одним касанием запустить Shazam, чтобы устройство сообщило вам название песни, которую вы только что услышали на улице, именно это на видео продемонстрировала автор видео. Все зависит от того, чем чаще всего пользуется владелец смартфона и его пожеланий.

Инструкция по использованию

Чтобы воспользоваться чрезвычайно полезной функцией, необходимо выполнить несколько простых шагов, которые помогут настроить Back Tap:

Прежде всего, необходимо убедиться, что iPhone обновлен до версии iOS 14.

Затем перейдите к Настройкам, прокрутите Доступность, перейдите к Touch, а затем внизу нажмите "Back Tap.".

Вы можете выбрать, хотите ли вы включить два нажатия, три нажатия или оба варианта.

Затем выберите один из вариантов, чтобы привязать действие к "секретной кнопке".

После подтверждения выбора, просто коснитесь задней панели телефона дважды или трижды, чтобы активировать выбранную функцию.

Следует отметить, что кнопка сработает даже с защитным чехлом на телефоне. Несмотря на то, что это не новая функция, многие утверждают, что они впервые слышат об этой возможности.

На момент публикации запись набрала более 1,2 млн просмотров и 68 тысяч лайков. Под видео собралось тысячи комментариев, где одни благодарили за раскрытие "секрета", а другие выражали удивление, ведь даже не догадывались о подобном.

"Я видел много видео с хаками и никогда не использую их. Я сразу ушел и подключил это" , – прокомментировал один из пользователей.

Другой подписчик поблагодарил, что женщина открыла ему глаза и признался, что щелкал свой iPhone целый день.

Многие выразили благодарность за "секрет". Источник: Скриншот комментариев

Другие же были в восторге, заявив, что увиденное изменило их жизнь навсегда. А одна из пользовательниц вообще задалась вопросом, почему никто ей не рассказал об этом.

Множество пользователей были шокированы увиденным. Источник: Скриншот комментариев

Следует отметить, что функция не нова и даже описана в инструкции по пользованию устройством. Женщина даже записала еще одно видео, где продемонстрировала, насколько легко с помощью этой секретной кнопки можно делать скриншоты экрана.