Курс валют НБУ на 30 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 30 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 29 января, не изменился и остается на уровне 28.99 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 30 января 2022 года.

Евро не изменился, и его курс составил 32.34 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 30 января 2022 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.71 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 30 января 2022 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 38.82 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 30 января 2022 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 31.14 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 30 января 2022 года.

Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 7.09 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 30 января 2022 года.