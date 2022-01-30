Курс валют НБУ на 30 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 30 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 29 января, не изменился и остается на уровне 28.99 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 30 января 2022 года.
Евро не изменился, и его курс составил 32.34 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 30 января 2022 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.71 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 30 января 2022 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 38.82 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 30 января 2022 года.
Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 31.14 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 30 января 2022 года.
Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 7.09 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 30 января 2022 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.987900
|EUR
|Евро
|32.343200
|RUB
|Рубль
|0.371480
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.820600
|CHF
|Швейцарский франк
|31.138000
|PLN
|Польский злотый
|7.092700