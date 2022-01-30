Курс валют НБУ на 30 января

Курс валют НБУ на 30 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 30 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 29 января, не изменился и остается на уровне 28.99 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 30 января 2022 года.

Евро не изменился, и его курс составил 32.34 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 30 января 2022 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.71 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 30 января 2022 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 38.82 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 30 января 2022 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 31.14 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 30 января 2022 года.

Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 7.09 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 30 января 2022 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 28.987900
EUR Евро 32.343200
RUB Рубль 0.371480
GBP Фунт стерлингов 38.820600
CHF Швейцарский франк 31.138000
PLN Польский злотый 7.092700
Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics