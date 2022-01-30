Потап высказался о публичном конфликте с Тиной Кароль

Еще летом на музыкальном фестивале Atlas Weekend журналисты задали вопрос Алексею Потапенко по поводу его коллеги Тины Кароль. Тогда он решил пошутить и сказал: "Кто это такая?" Другие участники группы поддержали его и продолжили коверкать имя звезды, сообщает УНИАН.

Позже Тина Кароль решила отреагировать на эту неудачную шутку, и запостила у себя в сториз отрывок с группой MOZGI и написала: "Амнезия? Почему стыдно мне? Название группы полная противоположность действительности".

После такой реакции Тины Кароль, Потап решил извиниться. В программе "Невероятная правда о звездах" он сказал, что это было всего лишь неудачная шутка.