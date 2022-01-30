Шмыгаль: у нас есть достаточно ресурсов для макрофинансовой стабильности
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у Украинского государства достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать макроэкономическую и макрофинансовую стабильность, сообщает Экономическая правда.
По его словам, сейчас на казначейском счете свыше 27 млрд грн, на валютных счетах — более 30 млрд грн, а резервы НБУ — почти 30 млрд долларов.
"Мы призываем наших международных партнеров поддержать не только долгосрочную модернизацию Украины, но и помочь сейчас смягчить удар по нашей экономике через инструменты гарантий или льготного финансирования. А также призываем представителей бизнеса стран-партнеров активно инвестировать в Украину, чтобы оказать практическую поддержку украинской экономике", – заявил он.