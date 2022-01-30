Шмыгаль: у нас есть достаточно ресурсов для макрофинансовой стабильности

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у Украинского государства достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать макроэкономическую и макрофинансовую стабильность, сообщает Экономическая правда.

По его словам, сейчас на казначейском счете свыше 27 млрд грн, на валютных счетах — более 30 млрд грн, а резервы НБУ — почти 30 млрд долларов.