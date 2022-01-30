Восемь способов улучшить качество сна: советы от Минздрава

Сон играет важную роль в жизни человека, влияя как на физическое, так и психическое здоровье, соответственно, и на качество жизни, сообщает 24 Канал.

О важности качественного ночного отдыха для здоровья напомнили в Министерстве здравоохранения и дали ряд советов, как сделать свой сон лучше.

Почему важно наладить режим сна

Достаточное количество сна:

усиливает защитные механизмы психического и физического здоровья,

улучшает качество жизни и настроение,

умственную деятельность,

помогает центральной нервной системе корректно работать.

В Минздраве добавили, что в период, который мы проводим во сне, мозг анализирует полученную за предыдущий день информацию. Так он подготавливает организм к запоминанию новой информации после пробуждения.

Вместе с тем недостаток сна делает человека раздражительным, ослабляет внимание, память, скорость реакции и процесс мышления в целом. Человек теряет способность к креативности, процессу обучения, работы, способности коммуницировать с другими, контролировать свои эмоции и действия.

Как улучшить качество сна

Чтобы избежать таких последствий и урегулировать свой сон, специалисты советуют придерживаться ряда правил, которые облегчат ваше засыпание вовремя и сделают сон крепче, а пробуждение – легче.

Перед сном откажитесь от яркого света; Также перед сном тщательно проветрите помещение; Не желательно наедаться перед сном, ужин должен быть либо за несколько часов до того, как вы укладываетесь в постель, либо же очень легким; За 30 – 60 минут до начала сна отложите в сторону гаджеты; Одежда для сна должна быть легкой, свободной и из натуральных тканей; В течение дня занимайтесь умеренной физической активностью; Не забывайте, что соблюдение режима и четкого распорядка дня также положительно влияет на ваш сон; Перед сном успокойтесь, займитесь медитацией, послушайте спокойную музыку, читайте книги, принимайте ванны или читайте бумажные книги.

Эти советы помогут вам улучшить качество сна и сделать его более глубоким и продолжительным.

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