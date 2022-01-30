Украине грозит новый пик коронавируса – НАН

Самые высокие показатели заболеваемости ковидом в Украине будут уже на следующей неделе, максимум в течении двух недель. В феврале ожидается около 50 тысяч больных в сутки, сообщает Сегодня.

Об этом заявил замдиректора по научной работе Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко.

"Нам предстоит ожидать пикового периода в течение следующей недели, максимум через 2 недели. А вот сколько будет реально обнаруженных (случаев, - ред.) – здесь сказать гораздо труднее" , – заявил Бровченко.

Доктор наук навел в качестве примера ситуацию в столице, где 28 января обнаружили около 7000 случаев коронавируса. Однако на следующей день этот показатель упал до 2500.

"Из-за задержки таких обнародований данных только по Киеву у нас есть погрешность между реальной заболеваемостью и статистикой около 5 тысяч случаев" , – объяснил он.

Из-за таких погрешностей в Украине сложно спрогнозировать показатели заболеваемости с точностью до тысячи. Скорее всего, больше всего новых случаев будет в следующую пятницу и субботу – около 50 тысяч с погрешностью в 5 тысяч.

Бровченко уточнил, что эти показатели будут очень сильно зависеть от работы школ. Поскольку новая волна характерна тем, что вирус чаще поражает детей и молодых людей.

Эксперт добавил, что с математической точки зрения спрогнозировать конец эпидемии невозможно. Это зависит только от того, будут ли в дальнейшем появляться новые штаммы коронавируса. Если вирус будет дальше мутировать, вспышки болезней продолжатся.