Усик оригинально ответил на грубые заявления Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик в соцсетях решил ответить на многочисленные заявления британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, сообщает УНИАН.

Украинский боксер прокатился на лошади и обратился к Тайсону Фьюри.

"Эй, Фьюри! Я тебя оседлаю так же" , - сказал Усик.

Напомним, что долгое время стороны обсуждали возможный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри. Однако, стало известно, что чемпион мира по версиям WBC и линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри свой ближайший поединок проведет против британца Диллиана Уайта.

Украинец Александр Усик в свою очередь проведет бой-реванш против британского супертяжа Энтони Джошуа.