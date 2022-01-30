Эксперт развеял миф о "раскачивании" аккумулятора нового смартфона

Бытует мнение, что в первые дни после покупки нового смартфона нужно полностью разрядить аккумулятор до 0% и зарядить до 100%. Более того, подобные махинации якобы надо повторить несколько раз, сообщает УНИАН.

На самом деле с золотой эпохи раскладушек многое изменилось и технологии уже совсем не те, что были ранее. Поэтому важно разобраться, есть ли на самом деле необходимость в "раскачке" аккумулятора.

По словам эксперта Арсения Щельцина, это не более чем заблуждение – для новых литий-полимерных батарей, установленных в современных устройствах, это является мифом. Туда же можно отнести и зарядку "сверх меры", когда телефон зарядился до 100%, но зарядное устройство не отключено от электричества. Они никак не влияет на состояние аккумулятора.

Эксперт также коснулся и темы множественной зарядки, когда батарея заряжается не сразу от 0 до 100%, а в несколько подзарядок. В этом случае современные батареи могут выдержать более 500 таких циклов.

Еще одним заблуждением, по словам эксперта, является ущерб от быстрой зарядки смартфона. Он отметил, что при быстрой зарядке устройство не разряжается быстрее, как многие считают. И что это было доказано на основании экспериментов в лаборатории Стэндфордского университета.

Посему можно спокойно применять функцию быстрой зарядки и не переживать за состояние аккумулятора.