Эксперты заявили, что отголоски возможного вторжения России на территорию Украины будут ощущаться во всем мире. Некоторые опасаются, что любой шаг РФ, который она сможет расценивать как победу, может вдохновить другие страны, вовлеченные в пограничные споры, сообщает РБК-Украина.

"Китай будет внимательно следить за уроками, которые он может извлечь из решимости Запада. Тайваньцы извлекут из этого уроки - как и любой другой житель границы, несмотря на то, что живет рядом с лидером, который намного выше его" , - сказал Найджел Гулд-Дэвис, бывший посол Великобритании в Беларуси, который сейчас является старшим научным сотрудником по России и Евразии в аналитическом центре Международного института стратегических исследований (IISS).

Тайвань и материковый Китай являются отдельными государствами с момента окончания гражданской войны в Китае более 70 лет назад. Правящая Китайская общинная партия рассматривает остров как часть своей территории и не исключает применения военной силы для его захвата.

Этот контекст подчеркивает мнение некоторых кругов о том, что реакция США на украинский кризис может диктовать, как он будет восприниматься во всем мире на протяжении целого поколения.

"Мы будем наблюдать эффект домино в течение многих лет и, возможно, десятилетий. Если Россия предпримет успешный шаг, это покажет диктаторам всего мира, что США - бумажный тигр" , - отметил Натан Сейлз, исполняющий обязанности заместителя министра гражданской безопасности в Государственном департаменте США во время администрации Трампа.

По его словам, Северная Корея и Иран могли бы попытаться извлечь выгоду из такого исхода.

"Также существует сценарий, при котором США и НАТО выйдут из этого кризиса с повышенным доверием к себе, если решительная реакция спровоцирует отступление России" , - подчеркнул Сейлз.

Отмечают, что многие последствия российского присутствия на Украине остаются далеко не определенными.

"В международной политике все всегда наблюдают за всеми" , - подытожил Гулд-Дэвис и отметил, что с этим согласятся все эксперты.

Напомним, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев завил, что Москва не хочет воевать с Украиной. По его словам, нет никакой угрозы со стороны России.