Глава Мюнхенской конференции раскритиковал позицию Германии по Украине

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер раскритиковал нерешительную позицию Германии по Украине на фоне угрозы нового российского вторжения. По его мнению, уже нанесен ущерб репутации Берлина, сообщает Deutsche Welle.

По его мнению, Германия предстала "в неприглядном, плохом свете" перед США и союзниками из-за "неуклюжести" в вопросах российско-немецкого газопровода Северный поток-2 и поставок оружия Украине.

"Германия уже потеряла доверие целого ряда партнеров либо рискует его потерять… Колебания некоторых немецких политиков, естественно, заметили в Москве", – заявил он .

Ишингер сказал, что ему становится "страшно" от того, что в последнее время говорят о Германии в Вашингтоне, Брюсселе, Киеве и пишут в международной прессе.

"Был совершен ряд неуклюжих действий. Я не считаю их непоправимыми. Но ущерб репутации уже нанесен", – подытожил он .