Лавров: Украину хотят "затянуть" в НАТО

Украину хотят "затянуть" в НАТО, ее вступление в альянс реально подорвет отношения России и Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Интерфакс.

Он отметил, что "каждый раз получается, что линия, которую они (НАТО - ред.) должны оборонять, сдвигается все восточнее".

"Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает. Это реально подорвет отношения с Российской Федерацией, поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран-членов Альянса. Пусть себя утешают тем, что он "оборонительный". Нам от этого не легче. Линия обороны приблизилась уже вплотную" , - заявил Лавров.

Он напомнил, что в статье 10 "Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса" говорится, что страны-участницы НАТО могут пригласить любую не входящую в этот блок европейскую страну, которая соответствует принципам этого Договора и может сделать вклад в плане укрепления безопасности альянса.

"Вот, о чем там идет речь. У них не просто право "кого хочу, того приглашаю" - они должны посмотреть, насколько это добавляет безопасности самому альянсу. Приняли страны, с народами которых у нас добрые отношения, - Черногория, Македония" , - сказал министр.

Лавров отметил в этом контексте, что нет понимания того, какой вклад в безопасность блока вносят эти страны, учитывая их военный и военно-технический ресурс.