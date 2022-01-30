В РФ десятый день подряд фиксируют рекорд заражений COVID-19

За сутки 29 января в России зафиксировали более 121 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Это рекордный показатель заболеваемости в стране, который растет уже десятый день подряд, пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба борьбы с коронавирусом.

Так, за минувшие сутки в РФ COVID-19 подтвердили у 121 228 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Выздоровели от болезни 28 944 россиянина. А госпитализировать пришлось 9 883 человека. Скончались за день 617 пациентов.

Больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в Москве (24 030), а также в Санкт-Петербурге (17 833) и Московской области (11 434).

За последние 10 дней наблюдается така ситуация с заражениями в России: