В РФ десятый день подряд фиксируют рекорд заражений COVID-19
За сутки 29 января в России зафиксировали более 121 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Это рекордный показатель заболеваемости в стране, который растет уже десятый день подряд, пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба борьбы с коронавирусом.
Так, за минувшие сутки в РФ COVID-19 подтвердили у 121 228 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.
Выздоровели от болезни 28 944 россиянина. А госпитализировать пришлось 9 883 человека. Скончались за день 617 пациентов.
Больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в Москве (24 030), а также в Санкт-Петербурге (17 833) и Московской области (11 434).
За последние 10 дней наблюдается така ситуация с заражениями в России:
- 20 января - 38 850 случаев;
- 21 января - 49 513;
- 22 января - 57 212;
- 23 января - 63 205;
- 24 января - 65 109;
- 25 января - 67 809;
- 26 января - 74 692;
- 27 января - 88 816;
- 28 января - 98 040;
- 29 января - 113 122.