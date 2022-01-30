Сегодня с двухдневным визитом в Украину прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд, сообщает УНИАН.

В программе визита чиновницы в нашу страну, в частности, предусмотрена встреча с министром обороны Алексеем Резниковым.

Ранее правительство Канады приняло решение о выделении 340 млн долларов на немедленную поддержку Украины и на продолжение операции UNIFIER еще на три года – до конца марта 2025-го – и увеличение количества личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек.

Операция UNIFIER – это военная тренировочная миссия Вооруженных сил Канады (CAF), которая началась в 2015 году в ответ на просьбу правительства Украины о поддержке силовых структур Украины (ССУ). Операция помогает формировать и увеличивать возможности и способности ССУ, вместе с этим работая в направлении достижения совместимости с НАТО.

Канада каждые полгода отправляет в Украину группу из примерно 200 членов CAF. Военнослужащих выбирают на основе навыков, которые они вносят в учебную программу.