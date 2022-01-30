Футболист "Шахтера" переходит во французкий "Бордо"

Футболист "Шахтера" переходит во французкий "Бордо"
Фото: twitter

Полузащитник донецкого "Шахтера" Данило Игнатенко вторую часть сезона проведет во французской Лиге 1, сообщает УНИАН.

Футболист на правах аренды будет выступать в составе одного из аутсайдеров французского первенства - "Бордо". Эту информацию официально подтвердил французский клуб.

В соглашении присутствует пункт о том, что при определенных условиях "жирондинцы" смогут выкупить 24-летнего полузащитника.

В первой части сезона Игнатенко провел 15 матчей в составе "Днепра-1" под руководством Игоря Йовичевича, отметившись тремя забитыми голами.

"Бордо" является шестикратным чемпионом Франции, четырехкратным победителем Кубка Франции и трехкратным обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги.

На данный момент "Бордо" расположился на 17-м месте французского чемпионата, опережая зону вылета на одно очко.

Даниил Игнатенко: карьера

  • Игнатенко является воспитанником запорожского футбола и выступал за "Металлург" (11 матчей, 1 гол) до того, как в 2016 году подписал контракт с "Шахтером".
  • Данило на правах аренды выступал за "Мариуполь" и "Ференцварош" (стал чемпионом Венгрии).
  • С октября 2020 года Игнатенко играл в аренде за "Днепр-1". В составе этого клуба он провел 34 матча во всех турнирах (31 в чемпионате и 3 в Кубке Украины).
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