Пять эмоциональных книг, которые сделают жизнь ярче

Ничто лучше не согреет зимой так, как отчаянные и горячие, напряженные и утонченные произведения от испанских мастеров слова, сообщает 24 Канал.

Скучаете каждый вечер под надоедливую болтовню телевизора и не знаете, чем интересным потренировать свой мозг и как оторваться от обыденных мыслей? Далее подборка из пяти книг, каждая из которых лучше всего отражает мастерство испанских писателей.

5 ярких романов от испанских авторов

"Берта Исла" Хавьер Мариас

"Берта Исла" Хавьер Мариас / Фото Фабула

Роман "Берта Исла" Хавьера Мариаса нельзя назвать классическим шпионским детективом. Это удачный синтез семейной мелодрамы, философских размышлений и утонченных интриг. Испанка Берта много лет замужем за агентом спецслужб, однако время проведенное с мужем можно сосчитать по пальцам, потому что через работу он постоянно ездит в командировки и лжет. Но все тайное становится явным и женщине приходится выбирать – смириться с болезненной правдой или нет.

"Мир в войне" Мигель де Унамуно

"Мир в войне" Мигель де Унамуно / Фото Anchor

Тьма есть ничто иное, как отсутствие света, поэтому эти две материи не способны существовать друг без друга. В первом романе Мигеля де Унамуно это становится основой для развития человеческой личности вместе с мирными временами и вооруженными конфликтами, из которых создана мировая история. Книга "Мир в войне" частично автобиографична и посвящена реальному противостоянию карлистов и либералов в XIX веке, но эти события становятся лишь фоном для главной мысли, которая скрыта гораздо глубже.

"Премудрый гидальго Дон Кихот из Ламанчи" Мигель де Сервантес Сааведра

"Премудрый гидальго Дон Кихот из Ламанчи" Мигель де Сервантес Сааведра / Фото Наш Формат

Произведение "Премудрый гидальго Дон Кихот из Ламанчи" Мигеля де Сервантеса Сааведры является украшением мировой литературы не только как пример испанского колорита, но и как источник изящных шуток, большинство из которых до сих пор цитируют и обыгрывают представители многих творческих течений. Не медлите и скорее отправляйтесь на поиски рыцарских приключений вместе с обедневшим дворянином Алонсо Кихано и его верным помощником Санчо Пансой!

"Тень ветра" Карлос Руис Сафона

"Тень ветра" Карлос Руис Сафона / Фото Все книги

Мистическая история Карлоса Руиса Сафона "Тень ветра" перенесет вас в Барселону послевоенных времен. Маленький Даниэль выбирает себе на "Кладбище забытых книг" одно издание, которым он искренне увлекается, так что парень пытается больше узнать об авторе произведения. Но чем дальше он продвигается в поисках, тем больше тайн возникает, ведь жизнь самого Дэниела становится удивительно похожей на события, описанные в его любимом романе.

"Фалько" Артуро Перес-Реверте

"Фалько" Артуро Перес-Реверте / Фото Фабула

Тем, кто увлекается приключениями Джеймса Бонда, точно стоит обратить внимание на шпионский цикл Артуро Переса-Реверте о спецагенте Фалько. Одноименный роман знакомит нас с Лоренсо – отважным и элегантным шпионом, который оказался в водовороте гражданской войны. Теперь ему предстоит выполнить важную миссию для своей страны. И между прочим разбить несколько женских сердец и наказать негодяев.