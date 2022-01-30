Tesla выпустила микрофоны для караоке в электромобилях

Tesla Илона Маска в преддверии Китайского Нового года выпустила новый продукт: микрофон под названием TeslaMic для любителей петь в машине, сообщает УНИАН.

Страница товара, как пишет Electrek, не выдерживала наплыва желающих. Всю партию разобрали быстрее чем за час.

Микрофон вышел не случайно: в последнем обновлении ПО бортового компьютера появилась опция "Караоке", благодаря которой можно петь в салоне припаркованного авто. Или на пикнике – система беспроводная и оснащена аккумулятором. В странах Азии такое караоке очень любят.

При этом если Tesl'ы у вас нет, то микрофон можно подключить и к другим устройствам. Набор стоит $188 (примерно 5400 грн), новую поставку обещают в феврале. Появятся ли они в других странах, в том числе в Украине, неизвестно.