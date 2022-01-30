В России собирают подписи против войны с Украиной

В России начали сбор подписей против войны с Украиной, инициаторами и первыми подписантами "Заявления сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве" выступили ученые, правозащитники, музыканты и актеры.

Заявление, а также список подписантов обращения опубликованы на сайте радиостанции "Эхо Москвы"﻿.

"Мы, ответственные граждане России и патриоты своей страны, обращаемся к политическому руководству России, и бросаем открытый и публичный вызов Партии Войны, которая сформировалась внутри власти.

Мы выражаем точку зрения той части российского общества, которая ненавидит войну, и считает преступлением даже само использование военной угрозы и криминального стиля во внешнеполитической риторике" , – говорится в заявлении.

В тексте обращения указано, что в России отсутствует общественная дискуссия по этому поводу, а на государственном телевидении" представлена только одна точка зрения, и это точка зрения сторонников войны".

"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны – аморальна, безответственна и преступна, и не может вестись от имени народов России. У такой войны не может быть ни легитимных, ни нравственных целей. Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войны" , – указано в обращении.

В обращении говорится, что война не соответствует интересам России и "несет в себе угрозу самому ее существованию".

"Безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас естественным образом становится его частью" , – отмечается в заявлении.

На данный момент обращение подписали: актриса Лия Ахеджакова, режиссеры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев, писатель Виктор Шендерович, поэт Вероника Долина, музыкант Андрей Макаревич, историки Андрей Зубов, Борис Соколов, правозащитники Лев Пономарев, Зоя Светова, Светлана Аннушкина, политики Григорий Явлинский, Леонид Гозман, философ Игорь Чубайс и другие.