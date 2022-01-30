Глава МИД Франции предупредил Путина по поводу Украины

Министр иностранных дел Франции повторил предупреждение президенту РФ Владимиру Путину о том, что любая новая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия, сообщает Европейская правда.

"Любые новые посягательства на территориальную целостность Украины будут иметь масштабные последствия. Мы максимально ясно об этом говорим. Моя немецкая коллега уже сказала - больше ни шагу вперед, и я присоединяюсь к этому заявлению", - сказал Жан-Ив Ле Дриан .

Глава МИД отметил, что стратегия Франции в этой ситуации включает три компонента – жесткость с Россией, солидарность с Украиной и диалог.

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Путин, очевидно, хочет иметь контроль над своими ближайшими соседями и расширить свою "сферу влияния", и видит в ней в частности Украину.

Накануне 29 января состоялся телефонный разговор главы МИД Франции и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Как отмечают в коммюнике украинского МИД, Кулеба подробно рассказал коллеге об актуальной ситуации у границ Украины, в Черном море и на оккупированных территориях.

Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан отметили важность сохранять бдительность и твердость во время контактов с российской стороной и договорились продолжить дипломатические усилия для урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Говорили в том числе о последней и следующей встрече в Нормандском формате.

Напомним, главы МИД Франции и Германии прибудут с визитом в Украину 7-8 февраля. На следующей неделе ожидается визит министра иностранных дел Британии Лиз Трасс.