Дания готова предоставить Украине оружие и военную технику

Дания готова предоставить Украине оружие и другое военное оборудование, если президент России Владимир Путин пойдет на обострение ситуации, сообщает УНИАН.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Я не хочу исключать (отправление военной техники в Украину, - ред.), и у меня нет принципиального возражения этому... Ситуация вокруг Украины сейчас представляет серьезную угрозу для Европы, и существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле" , - сказала она.

Фредериксен отметила, что в случае дальнейшего обострения ситуации в Украине Россия также столкнется с санкциями "беспрецедентного размера".

Вместе с тем она не ответила на вопрос, готова ли Дания отправить в Украину своих военных.

И Либеральная партия и Социалистическая народная партия поддерживают отправку военной техники в Украину. Радикалы также это поддерживают, но только при условии согласования с ЕС, пишет Politiken. Представитель социалистической партии Дании Карстен Хонге считает наиболее естественным дать стране деньги.

Германия является одной из стран ЕС, которые отказываются предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды. Однако недавно в Нидерландах изменили свою позицию и заявили, что их правительство открыто к военной помощи Украине в вопросе поставок оборонного вооружения.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности". 17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие

"очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг" , - подчеркнул Мельник.

Канцлер Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

На днях Германия отказалась выдавать разрешение на запрос своего союзника по НАТО Эстонии о передаче украинской армии оружия немецкого производства.