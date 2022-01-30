Боевики нарушили "тишину" на Донбассе, ранен военный

После двух суток "тишины" на Донбассе вооруженные формирования России 30 января нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный, сообщает РБК-Украина.

Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня" , - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов в направлении Станицы Луганская.

В результате обстрела один военнослужащий ООС получил ранение. После оказания первой медпомощи военного направили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Напомним, обстрелы на Донбассе не фиксировались с 28 января.

Отметим, в 27 января пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Двумя днями ранее в результате обстрелов на Донбассе ранения получили двое украинских военных.