В Днепре заминировали торговые центры: полиция проверяет здания

В Днепре вечером 30 января заминировали два торгово-развлекательных центра. Людей из зданий эвакуировали, правоохранители ищут взрывчатку, сообщает РБК-Украина.

Об этом информирует "34 канал". По его данным, сегодня в Днепре заминировали два торговых центра. В соцсетях очевидцы сообщают, что это "Мост-Сити" и "Апполо".

Посетителей и персонал ТРЦ эвакуировали. Правоохранители и взрывотехники проверяют здания на наличие опасных предметов.

Напомним, 27 января в Запорожье и Бердянске заминировали школы и ТРЦ.

Отметим, 21 Служба безопасности Украины сообщила о задержании подозреваемого в серии минирований в Запорожской области.