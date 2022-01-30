В Катаре одобрили COVID-вакцинацию детей 5-11 лет

Для иммунизации детей в Катаре будут использовать препарат Pfizer, который будут вводить двумя дозами, сообщает Корреспондент.

Минздрав Катара одобрил COVID-вакцину Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет. Об этом пишет пресс-служба ведомства в воскресенье, 30 января.

"Министерство здравоохранения одобрило введение вакцин Pfizer/BioNTech против коронавируса детям в возрасте от 5 до 11 лет", - сказано в сообщении .

В Минздраве призвали родителей на фоне распространения штамма Омикрон вакцинировать детей для повышения их иммунитета. Уже с 30 января прививки можно сделать во всех медицинских центрах Корпорации первичной медицинской помощи.

При этом вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет планируется при желании их родителей. Иммунизация будет проводиться двумя дозами - вторая через три недели после первой.

Напомним, что ранее в Катаре от коронавируса умер новорожденный. Это второй в стране летальный случай среди инфицированных COVID-19 младенцев с начала пандемии.