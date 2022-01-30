Россия не сможет заблокировать заседание Совбеза ООН по Украине

Россия не сможет заблокировать заседание Совета безопасности ООН относительно угрозы российского военного вторжения в Украину. Оно запланировано на 31 января, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Россия не сможет заблокировать проведение заседание Совета Безопасности (ООН - ред.)" , - сказала Линда Томас-Гринфилд в эфире телеканала ABC.

По ее словам, заседание Совбеза - это еще одна возможность для России найти дипломатический выход из сложившейся ситуации.

"Мы ясно дали понять, что готовы решать проблемы Украины и России за дипломатическим столом, но это невозможно сделать на поле боя" , - уточнила постпред США.

Напомним, ранее стало известно о планах России сорвать открытое заседание Совбеза ООН, в ходе которого планируется обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной.