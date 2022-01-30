Премьер Польши заявил, что предложит "реальную помощь" Украине
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на фоне угрозы российского вторжения в Украину нужны не только дипломатические жесты, но и реальная помощь, сообщает Новое время.
Об этом он сказал в интервью одному из польских агентств.
"В свете угрозы для суверенитета Украины нужны не только дипломатические жесты, но и реальная помощь. Мы готовы ее предоставить нашему соседу. И об этом я буду говорить во вторник в Киеве", — сказал польский премьер.
Он отметил, что во время визита в Украину будут подниматься многие вопросы двусторонних отношений.
"Но на сегодняшний день самой важной является поддержка нашего соседа и защита его независимости и территориальной целостности. Поэтому я еду в Киев", — подытожил Моравецкий.
Во вторник, 1 февраля, в Украину с рабочим визитом прибудет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.