Премьер Польши заявил, что предложит "реальную помощь" Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на фоне угрозы российского вторжения в Украину нужны не только дипломатические жесты, но и реальная помощь, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в интервью одному из польских агентств.

"В свете угрозы для суверенитета Украины нужны не только дипломатические жесты, но и реальная помощь. Мы готовы ее предоставить нашему соседу. И об этом я буду говорить во вторник в Киеве" , — сказал польский премьер.

Он отметил, что во время визита в Украину будут подниматься многие вопросы двусторонних отношений.

"Но на сегодняшний день самой важной является поддержка нашего соседа и защита его независимости и территориальной целостности. Поэтому я еду в Киев" , — подытожил Моравецкий.

Во вторник, 1 февраля, в Украину с рабочим визитом прибудет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.