Переговоры Блинкена и Лаврова могут пройти на следующей неделе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут провести новые переговоры. Вполне вероятно, что они состоятся на следующей неделе, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, проведут переговоры на следующей неделе" , - сказала Нуланд в эфире телеканала CBS.

Представитель Госдепа отметила, что США видят признаки, которые свидетельствуют о заинтересованности России в обсуждении американского ответа на российские требования по так называемым "гарантиям безопасности".

"Мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям" , - добавила Нуланд, напомнив о том, что США и НАТО отправили Москве свои письменные ответы на ее требования по "безопасности".

Напомним, ранее Блинкен заявил, что США ожидают ответ России на свои предложения в ближайшее время.

Отметим, США надеются, что Россия вернется к переговорам после ответа по "гарантиям безопасности".