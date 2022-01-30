Глава МИД Британии посетит Киев на следующей неделе

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс подтвердила свой визит в Украину. Он состоится на следующей неделе, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом сообщила Трасс в Twitter﻿.

"С нетерпением жду возможности посетить Украину на этой неделе, чтобы поддержать" , - написала она, поделившись публикацией министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Ранее о своем визите в Украину Элизабет Трасс сообщила во время выступления в британском парламенте. Тогда она не уточнила дату.