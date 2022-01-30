В Сенате США допустили введение санкций против РФ до вторжения в Украину
В Сенате США допустили возможность введения санкций против России до ее вторжения в Украину, сообщает УНИАН.
Об этом глава сенатского Комитета по международным отношениям демократ Роберт Менендес заявил в интервью CNN.
"Есть некоторые санкции, которые могут быть введены заранее - за то, что Россия уже сделала, а затем "разрушительные санкции", если она вторгнется в Украину", - сказал Менендес.
Переговоры между республиканцами и демократами по этому вопросу находятся на заключительной стадии.
Ранее США отказались вводить превентивные санкции против России.