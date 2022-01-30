Евродепутат заподозрила украинскую власть в наркозависимости

Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон возмутилась позицией украинских властей, которые критикуют западных лидеров и обвиняют их в провоцировании паники в Украине, сообщает Деловая столица.

Свое позицию она обнародовала в Twitter, комментируя заявление лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, который заявил, что США и другие партнеры Украины сеют панику, что негативно отражается на украинской экономике.

Ранее Давид Арахамия обвинил западные СМИ в распространении фейков по поводу возможной агрессии РФ против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что паника, вызванная сообщениями о возможном наступлении России на Украину, нанесла украинской экономике ущерб в размере 12,5 млрд грн.