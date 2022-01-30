Бойня на "Югмаше": троих нацгвардейцев похоронили на Херсонщине

Сегодня, 30 января, в последний путь провожали военнослужащих Национальной гвардии Украины – Александра Буганова в Подокалицовке, в Каховке – Леонида Черника, а в Алешках – Артема Левковского. ﻿Все они погибли на территории Днепровского завода «Южмаш» от огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, сообщает Укринформ.

Как информирует Национальная гвардия Украины, попрощаться с погибшими пришли близкие родственники, друзья и сослуживцы гвардейцев, а также сотни местных жителей. Военнослужащие похоронены в населенных пунктах, где они родились и выросли, где живут их родители.