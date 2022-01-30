Коронавирус достиг последних незараженных мест на планете

На островах Тихого океана, где два года не было коронавируса, резко возросло число случаев COVID-19, сообщает Укринформ.

Как говорится в материалах The Guardian, Кирибати и Самоа, Палау и Соломоновы острова были одними из последних мест на планете, где удавалось избежать вспышек коронавируса благодаря их удаленности и пограничному контролю. Однако за последние три недели и там произошли вспышки коронавируса.

Страны подошли к появлению COVID-19 с разными стратегиями: некоторые ввели карантин, в то время как другие полагаются на высокий уровень вакцинации для защиты. Учитывая их удаленность и хрупкость систем здравоохранения, есть опасения по поводу того, получится ли у них справиться с инфекцией, и многие местные жители напуганы.

С начала пандемии коронавируса удаленный тихоокеанский архипелаг Кирибати полностью закрыл свои границы, однако в январе 2022 года власти приняли решение разрешить въехать своим 54 гражданам, многие из которых покинули дом еще до закрытия границ как миссионеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Каждого пассажира трижды проверяли на соседнем острове Фиджи, требуя, чтобы они были вакцинированы и прошли карантин с дополнительным тестированием. Однако этого оказалось недостаточно — у более половины пассажиров самолета тест на коронавирус оказался положительным. Первоначальные 36 положительных случаев за несколько дней привели к более чем 250 заражениям в стране.

Из-за этого пришлось объявить о чрезвычайном положении: был введен локдаун и комендантский час, открыты несколько карантинных объектов.