Франция отказалась бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Власти Франции, как и обещали, не присоединились к ряду западных стран, объявивших дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил французский госсекретарь по европейским делам Клеман Бон, сообщает Интерфакс.

"На Играх будет присутствовать министр-делегат спорта Роксана Марасиняну. Вероятно, ее не будет на церемонии открытия, однако она приедет поддержать наших спортсменов во время Олимпиады" , - завил он в эфире французской радиостанции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает бессмысленной идею дипломатического бойкота Олимпиады, стартующей в Пекине 4 февраля.