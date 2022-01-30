Нуланд объяснила неэффективность превентивных санкций

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что превентивное введение санкций против России до вторжения в Украину будет менее эффективным. Она уточнила, что сдерживание лучше работает в условиях стратегической неопределенности, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом рассказала Нуланд в эфире телеканала CBS.

"Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать" , - сказала Нуланд, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент США Джо Байден наложить вето на законопроект о санкциях против России, если в нем будет предусмотренно превентивное введение ограничений.

Представитель Госдепа добавила, что санкции США против России предусматривают экономические меры и экспортный контроль, которые затрону российские элиты.

"Если мы их (санкции - ред.) раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным" , - добавила она.

Накануне глава Комитета по международным отношениям Сената США демократ Роберт Менендес допустил возможность введения санкций против России до ее вторжения в Украину.

Отметим, в случае вторжения России в Украину США введут самые мощные санкции, которые разрушат российскую экономику.