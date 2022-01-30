В Греции построят терминал по приему сжиженного газа

Принято окончательное инвестиционное решение о строительстве в Греции второго терминала по приему сжиженного природного газа – в Александруполисе. Об этом заявил оператор проекта Gastrade SA, сообщает Интерфакс-Украина.

В стране уже работает один терминал СПГ-Revithoussa LNG компании DESFA, в 45 км от Афин. В 2021 году он принял 2,4 млрд. куб. м газа.

Новый плавучий терминал мощностью 5,5 млрд. куб. м в год должен заработать в конце 2023 года. Оператор отмечает, что мощности терминала законтрактованы уже наполовину. По мнению Gastrade, принимаемый газ может распределяться на рынки Греции, Болгарии, Румынии, Сербии и Северной Македонии, Молдовы и Украины.

Проект строительства терминала получил господдержку от Греции в 167 млн евро.

Совладельцы компании Gastrade SA-Эльмина Копелоуза, GasLog (владеет и управляет судами для перевозки СПГ), болгарский Bulgartransgaz, греческие DEPA и DESFA.