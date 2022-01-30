Нацполиция сообщила о задержании лиц, готовящих массовые беспорядки
Нацполиция заявила о задержании группы лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом информировала пресс-служба Национальной полиции. В полиции не приводят других подробностей, однако анонсируют брифинг по этому поводу в понедельник в 10 часов утра.
"Завтра, 31 января, с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции состоится брифинг по поводу задержания лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины", - отметили правоохранители.