Нацполиция сообщила о задержании лиц, готовящих массовые беспорядки

Нацполиция заявила о задержании группы лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом информировала пресс-служба Национальной полиции.﻿ В полиции не приводят других подробностей, однако анонсируют брифинг по этому поводу в понедельник в 10 часов утра.