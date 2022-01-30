Нацполиция сообщила о задержании лиц, готовящих массовые беспорядки

Нацполиция сообщила о задержании лиц, готовящих массовые беспорядки

Нацполиция заявила о задержании группы лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом информировала пресс-служба Национальной полиции.﻿ В полиции не приводят других подробностей, однако анонсируют брифинг по этому поводу в понедельник в 10 часов утра.

"Завтра, 31 января, с участием министра внут﻿ренних дел и главы Нацполиции состоится брифинг по поводу задержания лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины", - отметили правоохранители.
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