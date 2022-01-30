"Единая Россия" упростила жителям ОРДЛО вступление в партию

Партия власти РФ Единая Россия упростила процедуру вступления для жителей ОРДЛО с российскими паспортами. ﻿Об этом заявил депутат Госдумы от ЕР Виктор Водолацкий в комментарии сепаратистским СМИ, сообщает Корреспондент.

Прежде для вступления в партию жителям ОРДЛО, получившим паспорт РФ, как и другим гражданам России, необходимо было сперва пробыть не менее шести месяцев в статусе сторонников партии. Теперь же они смогут стать членами Единой России, минуя этап пребывания в ее сторонниках.

Как утверждает депутат, жители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины "своим героизмом завоевали право переступить эту ступень, они сразу принимаются в члены партии".

Водолацкий добавил, что первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак вынес на президиум генерального совета партии свое предложение о том, чтобы жители ОРДЛО с российскими паспортами, приписанные к ростовскому отделению партии, могли пройти процедуру вступления без испытательного срока.