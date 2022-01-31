Дерматологи рассказали, что нужно знать о грибковых инфекциях ногтей

Во время ежедневного ухода мы непременно уделяем внимание нежности и молодости наших рук. В особой заботе нуждается не только кожа, но и ногти. Обычно за их красотой мы обращаемся к мастерам маникюра, однако ни один маникюр не способен помочь, если ногти болеют. Частой и неприятной проблемой, требующей надлежащего лечения, являются грибковые заболевания, сообщает Обозреватель.

Грибы живут в воде, воздухе, почве и растениях, а некоторые из них даже естественно поселяются в организме человека. Как и большинство микроорганизмов, грибы бывают полезными и вредными. Если последние из них проникают в человеческий организм, то их бывает сложно уничтожить, поскольку они выживают в окружающей среде и продолжают заражать человека.

Грибковая инфекция может поражать любую часть тела. Если она разрастается на ногтях рук и ног, врачи говорят о дерматофитном онихомикозе. Это определение называет British Association of Dermatologists и рассказывает о причинах и симптомах заболевания.

Что вызывает грибковую инфекцию?

Как правило, грибок чаще поражает ногти ног, а рук – в меньшей степени. Наиболее известны так называемые "грибы-дерматофиты", которые распространяются со стопы спортсменов и вызывают большинство инфекционных заболеваний ногтей. Поражать ногтевую пластину могут и другие виды грибков, например, дрожжевые (Candida) или плесень, не вызывающие микозов. Эти виды чаще всего проникают в уже зараженную пластину, так как им легче приспособиться.

Причиной поражения грибком может стать ослабленная иммунная система или заболевание диабетом или плохое периферическое кровообращение. Также благоприятными для размножения грибка являются влажная среда, ношение тесной и закрытой обуви, пользование общими душевыми кабинами или предметами гигиены. Поэтому следует быть очень внимательными к своим ногтям и спрашивать о дезинфекции в бассейнах или маникюрных салонах.

Какие симптомы поражения грибком?

На первых порах инфицирование может протекать бессимптомно. Позже видоизменяется внешний вид ногтя: он может стать хрупким или наоборот огрубевшим, может отходить от ногтевого ложа или иметь неприятный запах. Также больное место может чесаться и трескаться, вызвать болевые ощущения, особенно, если инфекция поразила не только ногти, но и кожу между пальцами.

Как диагностировать грибковую инфекцию ногтей?

Если вы заметили изменения во внешнем виде ногтей, следует обратиться к дерматологу, поскольку самолечение может не только не принести результатов, но и навредить.

Лечением должен заниматься дерматолог или подолог. Источник: pixabay.com

Сначала врач проводит наружную диагностику, а также берет соскоб или частицу на анализ. В зависимости от метода он может длиться до нескольких недель. Именно микроскопическое или бактериологическое исследование покажет, какой именно грибок поразил ногти, и в соответствии с этим специалист назначит схему лечения.

Можно ли вылечить грибок?

Да, грибок поддается лечению, но на него может уйти довольно продолжительное время. Например, инфекции, вызванные плесенью или дрожжами, очень устойчивы к лечению.

Иногда специалисты рекомендуют наблюдать некоторые виды поразившего ногти грибка, которые никоим образом не беспокоят их владельца. Однако отмечают, что носитель грибка должен быть осторожным, поскольку он может заражать окружающих.

В зависимости от тяжести поражения дерматологи предлагают следующие варианты терапии.

Местные процедуры: этот вариант наиболее предпочтителен, если инфицирование находится на начальной стадии. Врачи производят обработку ногтя специальными растворами, а также механически убирают аномальные участки до полной очистки. Вместе с противогрибковыми препаратами перорального использования процедуры могут давать хороший результат. Однако на такую обработку может уйти от 4 до 12 месяцев, прежде чем можно ожидать результата.

Пероральное лечение: если диагноз грибковой инфекции подтвержден лабораторно, дерматолог назначает препараты, которые следует принимать по указанной схеме в течение длительного времени и под врачебным контролем, поскольку активные ингредиенты лекарства способны вызвать аллергические реакции и побочные эффекты.

Лазерная или фотодинамическая терапия. Эти методы иногда могут быть использованы, однако их эффективность значительно меньше, чем от местного и системного доказательного лечения.

Хирургическое вмешательство. В некоторых случаях очень толстые ногти, не поддающиеся другим методам лечения, могут быть удалены под местной анестезией, однако этот метод не имеет высоких показателей излечимости, поэтому используется крайне редко.

Можно ли предотвратить грибковые инфекции?

Тщательный и постоянный уход за ногтями может снизить риск поражения грибком. Дерматологи советуют придерживаться простых правил:

Ногти должны быть короткими, сухими и чистыми. Нельзя использовать один инструмент для здоровых и пораженных ногтей.

Если грибок находится на ногтях, то лечению подлежит и кожа вокруг.

Не срезайте кутикулу слишком сильно, ведь это приводит к повреждению кожных покровов и открывает дорогу грибкам.

Носите удобную и качественную обувь, которая не сдавливает ногти

Соблюдайте гигиену, пользуйтесь только личным полотенцем и сменной обувью.

Грибковая инфекция может не только испортить внешний вид ногтей и заставить вас смущаться, но и нести угрозу здоровью окружающих. Соблюдайте простые правила ежедневно, чтобы предотвратить инфицирование, а если избежать грибка не удалось, то не медлите с походом к специалисту для назначения результативного лечения.