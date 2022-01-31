Пять комнатных растений, которые выводят токсины из воздуха и улучшают сон

Комнатные растения не только украшают дом, но и служат его защитой от токсинов, так как очищают воздух. Но на это способна не вся зелень, сообщает Обозреватель.

Эксперт по садоводству Кейт Тернер назвала пять лучших растений, которые могут быть полезными в доме.

Пальма арека является природным увлажнителем и может помочь при заложенности носа. Но для нее нужно место, так как в своих размерах пальма вырастает большой. Хотя особого ухода она к себе не требует – всего лишь легкий полив.

Фото Pixabay

Лилии мира. Это тропическое растение отлично очищает воздух. Также за ним очень легко ухаживать – необходимо среднее и слабое освещение и легкий полив.

Драцена душистая, или кукуруза удаляет токсины из воздуха. Она предпочитает фильтрованный свет.

Драцена душистая удаляет токсины.

Английский плющ будет самым лучшим вариантом для спальни аллергиков и астматиков. Он способен удалить до 78% переносимой по воздуху плесени менее чем за день. Поэтому существенно облегчит дыхание ночью.

Змеиное растение (тещин язык). Кроме того, что оно самое простое в уходе, также способствует удалению из воздуха как токсинов, так и углекислого газа. Так как оно любит влажность, то будет хорошим вариантом украшения ванной комнаты. Поливать тещин язык стоит только тогда, когда почва полностью высохнет.