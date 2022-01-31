Сильный ветер и потепление: погода на 31 января

Сегодня, 31 января, на погоду в Украине продолжает влиять циклон MARIE, который влечет за собой повышение температуры и сильные порывы ветра до 20 м/с. На северо-востоке пройдут осадки в виде мокрого снега. Температура в Киеве около 0°, сообщает Деловая столица.

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Синоптики﻿ предупредили о небольшом и умеренном мокром снеге на востоке и севере страны. В южной части и большинстве западных областей днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части днем 2-6° тепла.

В Карпатах ночью сильный, днем небольшой снег, порывы ветра 25-30 м/с, вьюга. Температура ночью и днем 6-11° мороза.

В Киеве и Киевской области будет облачно, пройдет небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0°.

Также гидрометцентр предупреждает водителей о гололеде на дорогах страны.

Из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.