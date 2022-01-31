Налоговая амнистия: нужно ли декларировать дом в совместной собственности

Налоговая амнистия: нужно ли декларировать дом в совместной собственности
Фото: Pixаbay

Государственная налоговая служба (ГНС) дала разъяснение относительно включения дома в совместной собственности в декларацию во время "налоговой амнистии". Дом можно декларировать, а сбор не берется, если его площадь меньше 240 кв. м, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Объекты декларирования

Как отметили ГНС, если объект недвижимого имущества может быть объектом одноразового (специального) добровольного декларирования.

Его можно задекларировать и уплатить налоги, если он был приобретен за счет доходов, подлежащих налогообложению в Украине, но с которых не были уплачены налоги и сборы.

При этом физическое лицо самостоятельно принимает решение об определении активов, которые будут указаны им в декларации, добавили в ГНС.

Исключение

Как отметили в ГНС, Налоговым кодексом Украины определен перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых не берется сбор с одноразового добровольного декларирования.

К таким активам относятся, в частности, жилой дом/жилые дома, зарегистрированный/зарегистрированные в установленном порядке в Украине, общая площадь которого/которых в совокупности не превышает 240 кв. м, или жилой дом незавершенного строительства такой же площади при условии наличия у физического лица права собственности на земельный участок соответствующего целевого назначения.

Отметим, с 1 сентября 2021 года в Украине началась налоговая амнистия (добровольное одноразовое декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в госбюджет). Спецдекларирование продлится один год до 1 сентября 2022 года.

Напомним, глава Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что после проведения налоговой амнистии власти Украины будут использовать косвенные методы налогового контроля. Они будут касаться только будущих приобретений.

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