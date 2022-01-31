Курс валют НБУ на 31 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 31 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 30 января, упал на 20 коп. до 28.78 за 1 доллар.

Евро подешевел на 31 коп. до 32.03 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.71 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 30 января 2022 года.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 38.50 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 30.86 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 10 коп. до 7.00 за 1 польский злотый.