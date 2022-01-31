Курс валют НБУ на 31 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 31 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 30 января, упал на 20 коп. до 28.78 за 1 доллар.
Евро подешевел на 31 коп. до 32.03 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.71 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 30 января 2022 года.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 38.50 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 30.86 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 10 коп. до 7.00 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.783900
|EUR
|Евро
|32.029300
|RUB
|Рубль
|0.371280
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.502800
|CHF
|Швейцарский франк
|30.855900
|PLN
|Польский злотый
|6.995200