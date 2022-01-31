Курс валют НБУ на 31 января

Курс валют НБУ на 31 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 31 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 30 января, упал на 20 коп. до 28.78 за 1 доллар.

Евро подешевел на 31 коп. до 32.03 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.71 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 30 января 2022 года.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 38.50 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 30.86 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 10 коп. до 7.00 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 28.783900 --0.204
EUR Евро 32.029300 --0.314
RUB Рубль 0.371280
GBP Фунт стерлингов 38.502800 --0.318
CHF Швейцарский франк 30.855900 --0.282
PLN Польский злотый 6.995200 --0.098
Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics