Россия не остановится на Украине в случае вторжения – Маркарова

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова выразила убеждение, что президент России Владимир Путин "не остановится только на Украине". В таком случае в безопасности не будет ни одно государство, сообщает Обозреватель.

Об этом дипломат заявила в интервью CBS News. Действия Кремля она оценила как атаку на демократию. В то же время она указала на отсутствие напряженности между Вашингтоном и Киевом.

По ее словам, Путин "хочет Украину или только ее". Причина, считает Маркарова, в том, что украинский народ избрал для своей страны демократический путь, имеет европейские и евроатлантические стремления.

"Ведь мы не хотим быть частью Советского Союза, Российской империи или Российской Федерации. Мы суверены и боремся за свою независимость. И если на Украину и дальше будет нападать Россия, то, конечно, на Украине она не остановится" , – отметила дипломат.

Действия России она назвала наступлением на демократию, от которого никто не застрахован, потому что "никто не будет в безопасности, если на Украину нападут" .

По мнению Маркаровой, помощь Украине должна быть интересом для Европы и всего демократического мира. Ведь она, убеждена посол, принесет пользу им и покажет, что международное верховенство права все еще работает.

В этом же интервью Маркарова заявила, что в отношениях между США и Украиной "нет трения". Она подчеркнула, что США остаются для нашего государства стратегическим "другом номер один".