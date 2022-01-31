Талибы в Афганистане убили более сотни чиновников и военных - ООН

Организация Объединенных Наций заявляет, что получила "заслуживающие доверия утверждения" о том, что более 100 членов свергнутого афганского правительства, сил безопасности и тех, кто работал с международными войсками, были убиты с тех пор, как 15 августа талибы захватили власть в Афганистане, сообщает УНИАН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в отчете, что "более двух третей" смертей, как утверждается, стали результатом внесудебных казней, совершенных талибами, несмотря на объявление "всеобщих амнистий" для тех, кто связан с прежним правительством и Силами коалиции во главе с США.

Политическая миссия ООН в Афганистане также получила "достоверные утверждения о внесудебных убийствах не менее 50 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ" - экстремистской группировкой "Исламское государство", действующей в Афганистане.

Миссия получила заслуживающие доверия утверждения о "насильственных исчезновениях и других нарушениях, затрагивающих право на жизнь и физическую неприкосновенность" бывших членов правительства и коалиции.

По словам Гутерриша, правозащитники и работники СМИ также продолжают "подвергаться нападениям, запугиванию, преследованиям, произвольным арестам, жестокому обращению и убийствам". Восемь гражданских активистов были убиты, в том числе трое талибами и трое экстремистами "Исламского государства", а 10 подверглись временным арестам, избиениям и угрозам со стороны талибов. Двое журналистов были убиты - один из них боевиками ИГИЛ - и двое ранены неизвестными вооруженными людьми.

Генсек сообщил, что миссия ООН задокументировала 44 случая временных арестов, избиений и угроз запугивания, 42 из них - со стороны талибов.

Как сообщалось, талибы захватили большую часть Афганистана, когда США и НАТО находились на завершающей стадии вывода войск после 20 лет пребывания в стране. Боевики вошли в Кабул 15 августа без какого-либо сопротивления со стороны афганской армии или президента Ашрафа Гани, который бежал.

Изначально талибы обещали всеобщую амнистию тем, кто был связан с прежним правительством и международными силами, а также терпимость и инклюзивность по отношению к женщинам и этническим меньшинствам. Однако они возобновили ограничения в отношении женщин и назначили полностью мужское правительство, что вызвало тревогу у международного сообщества.

По словам главы ООН, сегодня Афганистан сталкивается с многочисленными кризисами: проблемы в гуманитарной сфере, массовый экономический спад, проблемы банковской и финансовой систем, сильнейшая за 27 лет засуха и неспособность талибов сформировать инклюзивное правительство, восстановить права девушек на образование, на работу.