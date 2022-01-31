Обязательная вакцинация: вступил в силу новый приказ Минздрава

В Украине вступает в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса. Медики, коммунальщики и местные чиновники должны были сделать прививку до 31 января, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Работникам органов местного самоуправления, государственных и коммунальных заведений здравоохранения и различных коммунальных учреждений и организаций нужна хотя бы одна доза прививки от коронавируса.

Если прививки не будет, работников будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.

Кого не касается это требование

Это требование не касается людей, которые имеют абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.

Прививка уже является обязательной для: